Neste domingo, 1º de março de 2026, o estádio Mestalla recebe um confronto decisivo pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O Valencia enfrenta o Osasuna às 12h15 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na temporada. Enquanto os mandantes lutam desesperadamente para se afastar da zona de rebaixamento, os visitantes chegam embalados e de olho na parte de cima da tabela.

Valencia: pressão máxima no Mestalla

A situação do Valencia na La Liga exige atenção imediata. Ocupando a 16ª colocação com 26 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de degola. A campanha reflete a instabilidade do elenco na temporada: são 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Jogando em casa, o time precisa transformar a atmosfera do Mestalla em pontos vitais para garantir sua permanência na elite.

A forma recente dos “Morcegos” ilustra a oscilação da equipe, que alterna entre bons momentos e tropeços. A imprensa local trata o jogo como uma final, onde a vitória é fundamental para aliviar a tensão e evitar que a crise se aprofunde na reta final do campeonato.

Osasuna: confiança e ambição europeia

Do outro lado, o Osasuna vive um cenário de tranquilidade e otimismo. Instalado na 9ª posição com 33 pontos, o time de Pamplona faz uma campanha sólida (9 vitórias, 6 empates e 10 derrotas). O grande destaque é o momento atual: a equipe está invicta nos últimos cinco jogos e vem de uma vitória expressiva sobre o Real Madrid na rodada anterior.

Sem o peso da luta contra o rebaixamento e com a moral elevada, o Osasuna busca explorar a ansiedade dos donos da casa. Uma vitória fora de casa pode colocar a equipe definitivamente na briga por uma vaga na UEFA Conference League, consolidando sua ascensão na tabela.

Onde assistir a Valencia x Osasuna

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este embate da La Liga, a transmissão será feita exclusivamente via streaming pelo Disney+. A bola rola a partir das 12h15 deste domingo.