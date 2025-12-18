O Campeonato Espanhol abre sua 17ª rodada com um duelo tenso e decisivo na parte inferior da tabela. Nesta sexta-feira (19), o Valencia recebe o Mallorca no estádio Mestalla. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), em um confronto onde a vitória é crucial para ambas as equipes respirarem na competição.

Situação dos times no campeonato

O confronto no Mestalla é um típico “jogo de seis pontos” na luta contra o rebaixamento. O Valencia inicia a rodada na 17ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de degola, mas com a mesma pontuação do Girona, que ocupa o 18º lugar (15 pontos). Uma derrota pode significar terminar a rodada no Z-3.

Para o Mallorca, a situação é ligeiramente mais amena na 14ª colocação, com 17 pontos. No entanto, a curta distância de apenas dois pontos para o adversário direto liga o sinal de alerta. Uma vitória fora de casa seria fundamental para o time se afastar da parte mais perigosa da tabela.

Valencia busca fugir do perigo

Jogando em casa, o Valencia entra em campo pressionado pela necessidade de resultados imediatos. A campanha até aqui reflete a instabilidade do time na temporada 2025/26: são três vitórias, seis empates e sete derrotas.

A forma recente dos donos da casa mostra a dificuldade em engrenar uma sequência positiva. Nos últimos cinco jogos, o time acumulou três empates, uma vitória e vem de uma derrota, o que aumenta a urgência por uma reabilitação diante de sua torcida.

Mallorca tenta ampliar vantagem

Do outro lado, o Mallorca vive um momento recente mais animador. Considerando todas as competições, nas últimas cinco partidas a equipe demonstrou maior competitividade, conquistando duas vitórias e dois empates, sofrendo apenas uma derrota no período. O time chega ao Mestalla buscando manter essa consistência para se afastar definitivamente da briga contra a degola.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo decisivo, o técnico do Valencia, Carlos Corberán, deve manter a base da equipe que vem atuando. A principal dúvida fica por conta da condição física de alguns jogadores, mas a expectativa é de força máxima. Já o Mallorca, comandado por Jagoba Arrasate, chega embalado pela vitória sobre o Elche na rodada anterior e não deve ter grandes alterações na sua formação titular.

Provável Valencia: A ser confirmado.

Provável Mallorca: A ser confirmado.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre novos desfalques por lesão ou suspensão para a partida.