O Real Madrid afastou a má fase e venceu o Alavés por 2 a 1, fora de casaRod. A vitória, construída com a qualidade técnica de suas estrelas e uma resposta rápida ao gol adversário, mantém os Merengues na vice-liderança do Campeonato Espanhol e afasta momentaneamente a crise que rondava o Santiago Bernabéu.

Domínio técnico e susto no fim

Precisando dar uma resposta imediata, o Real Madrid tentou impor seu ritmo desde os primeiros minutos, embora tenha encontrado um Alavés bem postado defensivamente no 4-1-4-1. A insistência merengue, no entanto, foi premiada pela qualidade individual. Aos 23 minutos, Bellingham encontrou um passe magistral para Mbappé. O francês, com a frieza habitual, cortou a marcação de Tenaglia e finalizou no ângulo, abrindo o placar e marcando seu 17º gol de pé direito na competição.

Apesar da vantagem, o jogo não foi tranquilo. O Alavés, treinado por Eduardo Coudet, não se entregou e criou problemas. O momento mais crítico da primeira etapa ocorreu nos acréscimos, quando Ibañez apareceu livre na frente de Courtois. O goleiro belga operou um milagre, defendendo com o rosto e garantindo a vantagem parcial para o intervalo.

Reação relâmpago define a vitória

O segundo tempo trouxe um cenário de maior trocação. Enquanto Sivera mantinha o Alavés vivo com uma defesa dupla espetacular em chutes de Mbappé e Vini Jr., as alterações de Coudet surtiram efeito. Aos 70 minutos, o recém-entrado Carlos Vicente aproveitou um lançamento de Blanco e, com categoria, empatou a partida, explodindo o Mendizorroza.

A narrativa de um possível tropeço, porém, durou pouco. O Real Madrid mostrou resiliência e respondeu apenas seis minutos depois. Vini Jr., muito acionado pela esquerda, fez boa jogada individual e cruzou para a área. Rodrygo, demonstrando oportunismo e leitura de jogo, antecipou-se à zaga para escorar e marcar o gol da vitória, seu segundo consecutivo com a camisa branca.

A reta final foi marcada por tensão e polêmica. Vini Jr. reclamou veementemente de um pênalti não marcado, enquanto o Alavés se lançou ao ataque no desespero, mas parou na solidez defensiva do gigante espanhol. Com o triunfo, o Real Madrid chega aos 39 pontos, seguindo na caça ao líder, enquanto o Alavés permanece no meio da tabela.