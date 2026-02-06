Neste sábado (7), a Real Sociedad recebe o Elche na Reale Arena, em San Sebastián, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida tem início marcado para as 17h (horário de Brasília) e coloca frente a frente uma equipe que almeja as competições europeias contra um adversário que busca encerrar um jejum de vitórias na temporada 2025/26.

Real Sociedad em ascensão

Jogando diante de sua torcida, a Real Sociedad entra em campo como favorita, impulsionada por uma fase sólida. O time basco ocupa a 8ª posição na tabela, somando 28 pontos, e vive seu melhor momento recente na competição. A equipe defende uma invencibilidade de cinco jogos, com um retrospecto de três vitórias e dois empates neste período.

Com uma campanha equilibrada de sete vitórias, sete empates e oito derrotas até o momento, o objetivo do clube é aproveitar o fator casa para somar mais três pontos e se aproximar da zona de classificação para os torneios continentais.

Elche tenta estancar a crise

O cenário para os visitantes é de alerta. O Elche ocupa a 13ª colocação com 24 pontos, mas atravessa uma fase complicada em La Liga. A equipe não vence há cinco rodadas, acumulando tropeços que frearam sua progressão no campeonato e geraram preocupação quanto à aproximação da zona de perigo.

Vindo de derrota na última rodada, o time precisa urgentemente recuperar a confiança e a consistência defensiva para surpreender fora de casa e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite espanhola.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão da partida será realizada de forma exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.