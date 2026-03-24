O Real Madrid está próximo de oficializar a renovação contratual de Vini Jr., estendendo o vínculo do atacante brasileiro até o verão de 2030. A negociação, liderada pelo presidente Florentino Pérez, deve consolidr o camisa 7 como o pilar central do projeto esportivo merengue.

A aceleração do processo ocorreu após a atuação decisiva de Vinícius no clássico contra o Atlético de Madrid, em 22 de março de 2026. Na ocasião, o atacante marcou dois gols, reafirmando seu status de estrela absoluta da equipe e encerrando especulações sobre uma possível saída.

Detalhes financeiros e duração do novo vínculo

Segundo informações do jornal Marca, o novo acordo prevê um salário anual de 30 milhões de euros. O montante iguala os vencimentos de Kylian Mbappé, mantendo a hierarquia salarial entre os principais astros do elenco.

O contrato vigente, que terminaria em 2027, será substituído por este novo compromisso de longo prazo. Além da permanência até 2030, o documento inclui uma cláusula de extensão opcional por mais uma temporada, servindo como uma blindagem contra o assédio de clubes estrangeiros.

Liderança técnica sob o comando de Álvaro Arbeloa

A renovação reflete o excelente momento de Vinícius sob a gestão de Álvaro Arbeloa. O brasileiro recuperou o protagonismo técnico após um período de oscilação durante a passagem anterior de Xabi Alonso pelo comando da equipe.

A sintonia com a atual comissão técnica foi fundamental para o desfecho positivo das conversas. Com o novo acerto, o clube merengue assegura a continuidade de sua principal referência ofensiva para o ciclo dos próximos quatro anos.

Estatísticas de Vinícius Júnior na temporada 2025/26