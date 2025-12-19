Neste sábado, 20, o estádio Carlos Tartiere recebe um confronto decisivo pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O Real Oviedo encara o Celta de Vigo em um duelo de opostos na tabela, onde a luta contra o rebaixamento colide com o sonho de vagas continentais. A bola rola a partir das 10h (de Brasília).

Situação no campeonato

O embate tem pesos distintos para os dois lados. O Real Oviedo vive um momento dramático: ocupando a penúltima posição (19ª), a equipe asturiana precisa urgentemente pontuar para não ver os rivais diretos se distanciarem na luta pela permanência. A pressão resultou em mudança no comando técnico, com a estreia de Guillermo Almada.

Já o Celta de Vigo navega em águas mais tranquilas. Na 8ª colocação, o time está a apenas dois pontos da zona de classificação para as competições europeias. Para os galegos, vencer um adversário que figura no Z-3 é tratado como obrigação para manter as ambições na temporada.

Oviedo pressionado e de técnico novo

A campanha do time da casa é alarmante. Com apenas 10 pontos somados em 16 jogos, o Oviedo acumula dez derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias. O retrospecto recente é negativo, sem vitórias nas últimas cinco partidas.

A equipe vem de uma dura goleada por 4 a 0 sofrida para o Sevilla, resultado que culminou na demissão de Luis Carrión. Agora, sob a batuta de Guillermo Almada, o time tenta superar o nervosismo e as limitações técnicas para dar uma resposta imediata à torcida no Carlos Tartiere.

Celta busca recuperação após a Copa

O Celta de Vigo, com 22 pontos, faz uma campanha de equilíbrio e competitividade, somando cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. O time busca se consolidar na parte de cima da tabela e encostar no pelotão de frente.

No entanto, a equipe chega com o desgaste físico e mental de uma eliminação na Copa do Rei para o Albacete, decidida nos pênaltis no meio de semana, onde a maioria dos titulares foi utilizada. O técnico Claudio Giráldez aposta na superioridade técnica para superar o cansaço e voltar a vencer na liga.

Prováveis escalações

Real Oviedo (Técnico: Guillermo Almada)

Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo e Abel Bretones; Santiago Colombatto e Jimmy Suárez; Haissem Hassan, Santi Cazorla e Ilyas Chaira; Federico Viñas.

Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)

Iván Villar; Óscar Mingueza, Carl Starfelt e Carlos Domínguez; Kevin Vázquez, Fran Beltrán, Hugo Sotelo e Manu Sánchez; Iago Aspas, Borja Iglesias e Franco Cervi.