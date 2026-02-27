Neste sábado, 28, o Estádio Carlos Tartiere será palco de um confronto de extremos pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Oviedo recebe o poderoso Atlético de Madrid às 17h (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente a luta desesperada contra o rebaixamento e a batalha pelas vagas na Liga dos Campeões.

A agonia do Real Oviedo

A situação do time da casa é crítica e exige uma reação imediata. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela de classificação, o Oviedo soma apenas 17 pontos em toda a competição. A campanha reflete as dificuldades da equipe na temporada, acumulando apenas três vitórias, oito empates e amargando 13 derrotas. Nos últimos cinco jogos, a forma recente evidencia a instabilidade do elenco, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Jogando diante de sua torcida, o time precisa transformar a pressão em motivação para tentar um resultado positivo.

Atlético de Madrid busca consolidação no G4

Do outro lado do campo, o cenário é de ambição pelo topo. O Atlético de Madrid chega para o confronto ocupando a 4ª posição, com 48 pontos conquistados. Com uma campanha sólida de 14 vitórias, seis empates e cinco derrotas, os Colchoneros buscam se firmar na zona de classificação para a próxima competição continental. Apesar de entrar como favorito, o time visitante precisa manter a concentração, já que sua forma recente apresenta oscilações. Vencer o lanterna fora de casa é fundamental para as pretensões do clube nesta reta final de temporada.

Onde assistir ao duelo

A partida promete emoções e terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar o duelo pela TV fechada na ESPN e através do serviço de streaming Disney+.