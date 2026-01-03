Neste domingo, 4, o futebol espanhol reserva um duelo de alta voltagem no Santiago Bernabéu. O Real Madrid recebe o Betis em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto coloca frente a frente os donos da casa, que seguem na caça implacável à liderança, e os visitantes, que lutam para se consolidar na zona de classificação para as competições europeias.

A era Xabi Alonso e a busca pelo topo

Sob o comando do técnico Xabi Alonso, o Real Madrid entra em campo ocupando a segunda colocação na tabela, somando 42 pontos. A campanha é sólida, com 13 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. A equipe merengue sabe que qualquer tropeço em casa pode custar caro na disputa pelo título.

A forma recente do time mostra um desempenho competitivo, vindo de uma sequência de três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é de que o time imponha seu ritmo desde os minutos iniciais para garantir mais três pontos fundamentais na temporada.

No entanto, a equipe da casa tem desfalques importantes no setor defensivo. Dani Carvajal, David Alaba e Éder Militão estão entregues ao departamento médico e são baixas confirmadas. Além disso, Brahim Díaz está servindo sua seleção na Copa Africana de Nações.

A solidez do Betis de Pellegrini

Do outro lado, o Betis, treinado pelo experiente Manuel Pellegrini, chega à capital espanhola ocupando a 6ª posição, com 28 pontos. A equipe andaluza faz uma campanha de muita luta, caracterizada por ser um time difícil de ser batido, somando 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

O retrospecto recente dos visitantes é de oscilação, alternando entre vitórias, empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Para sair do Bernabéu com um resultado positivo, o Betis precisará de uma atuação defensiva perfeita e eficiência nos contra-ataques. O time também sofre com ausências por conta da Copa Africana de Nações (Abde, Amrabat e Bakambu) e a lesão do meio-campista Isco.

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr. e Mbappé.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Deossa e Marc Roca; Antony, Fornals e Riquelme; Cucho Hernández.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste embate, a partida terá início às . A transmissão será exclusiva do serviço de streaming (Plano Premium).