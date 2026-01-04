Em uma noite inspirada no Santiago Bernabéu, o Real Madrid não tomou conhecimento do Betis e aplicou uma goleada de 4 a 1 neste domingo (4), em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O grande nome da partida foi o jovem Gonzalo García, que assumiu a responsabilidade no ataque e marcou três vezes, garantindo que a equipe de Xabi Alonso diminua a vantagem para o líder Barcelona para apenas quatro pontos.

Início controlado e bola parada letal

Precisando da vitória para se manter vivo na briga pelo título, o Real Madrid iniciou a partida controlando a posse e buscando espaços na defesa andaluz. A pressão inicial surtiu efeito rápido. Aos 18 minutos, a bola parada, que seria uma arma crucial na partida, funcionou: Rodrygo cobrou falta com precisão para a segunda trave e Gonzalo García apareceu livre para cabecear e abrir o placar.

O Betis tentou reagir ainda na primeira etapa, explorando a velocidade de Antony e as finalizações de Deossa, mas a defesa merengue, liderada por Rudiger, conseguiu neutralizar as investidas, levando a vantagem mínima para o intervalo.

Chuva de gols e susto dos visitantes

O segundo tempo começou em ritmo alucinante. Logo aos 5 minutos, Gonzalo García ampliou com um golaço, dominando no peito e fuzilando de primeira. Cinco minutos depois, a conexão Rodrygo-bola parada brilhou novamente: em cobrança de escanteio, o brasileiro colocou na cabeça de Asencio, que fez o terceiro. Parecia que o jogo estava resolvido, mas o Betis vendeu caro a derrota.

A equipe de Sevilha se lançou ao ataque e descontou aos 20 minutos com um belo gol individual de Hernández, que driblou Courtois antes de marcar. O gol acendeu os visitantes, que viveram seu melhor momento na partida, flertando com uma reação histórica. O Betis carimbou a trave de Courtois duas vezes em sequência — primeiro em cobrança de falta venenosa de Lo Celso e depois em chute colocado de Riquelme — criando um clima de tensão no Bernabéu.

O golpe de misericórdia

Quando o Betis mais pressionava em busca do segundo gol, o Real Madrid mostrou sua eficiência cirúrgica para matar o jogo. Aos 38 minutos, Arda Guler, que havia acabado de entrar, fez boa jogada e cruzou para a pequena área. Gonzalo García, coroando sua atuação de gala, desviou de letra para marcar seu terceiro gol na partida e decretar a goleada.

Com o resultado, o Real Madrid chega embalado para a sequência da temporada, mantendo a pressão sobre o rival Barcelona. Já o Betis, apesar da valentia e das bolas na trave, estaciona na tabela e vê a briga por vaga na Champions League ficar mais acirrada.