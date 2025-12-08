O encerramento da 15ª rodada do Campeonato Espanhol reserva um confronto dramático na luta pela permanência na elite. Nesta segunda-feira, 8 de dezembro, o Osasuna recebe o Levante no estádio El Sadar, em Pamplona. A bola rola às 17h (de Brasília) em um duelo que pode redefinir a parte baixa da tabela.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Análise da partida e expectativas

O confronto é tratado pela imprensa espanhola como uma “final” antecipada na briga contra a degola. Para o Osasuna, jogar em casa no El Sadar é a grande oportunidade de encerrar um jejum de seis jogos sem vitória em La Liga e respirar na classificação. A pressão sobre o técnico Alessio Lisci é grande para que a equipe volte a somar três pontos. Do outro lado, o Levante, recém-promovido e lanterna da competição, sabe que um resultado positivo fora de casa pode ser o ponto de virada necessário para iniciar uma reação e não se distanciar ainda mais dos rivais diretos.

Prováveis escalações e desfalques

O time da casa deve ir a campo com sua força máxima disponível, apostando no faro de gol do centroavante Ante Budimir, artilheiro da equipe na competição com quatro gols. O único desfalque certo por lesão é Iker Benito. Pelo lado do Levante, o técnico Felipe Miñambres não poderá contar com os defensores Adrián de la Fuente e Matías Moreno, ambos entregues ao departamento médico. A esperança de gols recai sobre a dupla de ataque formada por Iván Romero e Etta Eyong.

Provável Osasuna: Herrera; Areso, Catena, David García e Juan Cruz; Torró, Moncayola e Aimar Oroz; Rubén García, Moi Gómez e Ante Budimir.

Provável Levante: Femenías; Pubill, Dela, Maras e Álex Muñoz; Oriol Rey, Pablo Martínez e Carlos Álvarez; Cantero, Iván Romero e Etta Eyong.

Situação na tabela

O Osasuna vive um momento delicado e precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias. Ocupando a 17ª colocação com 12 pontos, o time está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A campanha de 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas reflete a instabilidade da equipe na temporada 2025/26. Nos últimos cinco jogos, o time não venceu, acumulando dois empates e três derrotas.

Se a situação dos anfitriões inspira cuidados, a do Levante é desesperadora. O clube amarga a lanterna da competição (20ª posição), somando apenas 9 pontos até aqui. Com nove derrotas em 14 jogos, a equipe visitante precisa reagir imediatamente. A forma recente é alarmante, com quatro derrotas consecutivas seguidas de um empate na última rodada, transformando este confronto em um jogo de “vida ou morte” esportiva.