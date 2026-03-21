O Levante recebe o Real Oviedo neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2025/26. Separados por apenas dois pontos na tabela, os times protagonizam um confronto direto e decisivo na luta contra o rebaixamento.

O desespero do time da casa

Atuando diante de sua torcida, o Levante entra em campo pressionado pela 19ª colocação, somando apenas 23 pontos até aqui. A campanha reflete as dificuldades na temporada, com cinco vitórias, oito empates e 15 derrotas. A forma recente mostra um time que tenta respirar, vindo de dois empates consecutivos na competição, mas que ainda sofre com a inconstância. Vencer no Ciutat de Valencia é a principal alternativa para iniciar uma fuga da zona de descenso.

Visitantes em busca de sobrevida

Do outro lado, a situação do Real Oviedo é ainda mais dramática. Amargando a 20ª e última posição com 21 pontos, a equipe venceu apenas quatro vezes em toda a LaLiga, acumulando nove empates e 15 derrotas. Apesar do cenário desolador, o elenco chega com um fio de esperança após conquistar uma vitória em seu último compromisso, quebrando uma sequência negativa. Um triunfo fora de casa não apenas afundaria um rival direto, mas também daria o fôlego necessário para a reta final do torneio.

Análise da partida e expectativas

O confronto é tratado pela imprensa espanhola como uma verdadeira “final” na luta pela permanência na elite do futebol do país. Com apenas dez rodadas restantes após este duelo, o resultado pode selar o destino de uma das equipes. A expectativa é de uma postura agressiva do Levante desde o início, enquanto o Oviedo tentará usar o fator emocional a seu favor. Analistas preveem um jogo tenso, de poucos gols e muita disputa tática.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. Para o público internacional, a transmissão fica por conta da ESPN Deportes, ESPN+ e Fubo TV (Estados Unidos), TSN Plus (Canadá) e DAZN (Itália e Portugal).