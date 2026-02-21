Neste domingo (22), o Getafe recebe o Sevilla no estádio Coliseum Alfonso Pérez, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola às 10h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam regularidade para se afastar da zona de perigo e mirar a metade superior da tabela.

Confronto direto no meio da tabela

O duelo é visto pela imprensa espanhola como crucial para as aspirações de ambos os clubes na reta final da temporada. Separados por poucos pontos, uma vitória pode significar a tranquilidade necessária para o vencedor se estabelecer no meio da classificação. Para o perdedor, o sinal de alerta contra o rebaixamento volta a acender.

Nenhum dos times briga diretamente por vagas em competições europeias no momento, focando esforços em garantir uma posição segura para planejar a próxima temporada. A expectativa é de um jogo tático e disputado, com o Getafe tentando impor seu estilo físico em casa e o Sevilla buscando consistência como visitante.

Getafe aposta no fator casa

O time mandante entra em campo ocupando a 11ª colocação, com 29 pontos. Com uma campanha de oito vitórias, cinco empates e 11 derrotas, o Getafe vive um momento de oscilação, mas mostrou força recente ao conquistar duas vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe busca aproveitar o apoio de sua torcida para somar três pontos e criar uma “gordura” confortável em relação aos times que vêm logo atrás.

Sevilla busca igualar a pontuação

Do outro lado, o Sevilla chega pressionado para encurtar a distância para o rival. Atualmente na 13ª posição com 26 pontos, o time andaluz possui uma campanha similar à do Getafe (sete vitórias, cinco empates e 12 derrotas). O retrospecto recente mostra uma equipe difícil de ser batida, mas que empata muito: foram três igualdades nas últimas cinco partidas. Uma vitória fora de casa seria fundamental para igualar a pontuação do adversário e subir degraus na La Liga.

Onde assistir Getafe x Sevilla

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.