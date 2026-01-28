A bola vai rolar nesta sexta-feira, 30, para a abertura da 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, será o palco do confronto entre Espanyol e Alavés, marcado para as 17h (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela: os donos da casa defendem sua permanência na zona de classificação europeia, enquanto os visitantes buscam pontos preciosos para se afastar da parte inferior da classificação.

Espanyol busca recuperação no G-5

O time da casa entra em campo ostentando uma campanha sólida na temporada 2025/26, mas vive um momento de alerta. Ocupando a 5ª colocação com 34 pontos, o Espanyol se consolidou como uma das forças na luta por vagas em competições continentais, somando 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. No entanto, a equipe catalã atravessa uma fase de oscilação e não vence há quatro rodadas na liga.

Para o clube de Barcelona, a partida em casa é uma oportunidade crucial para encerrar essa sequência negativa e impedir a aproximação dos rivais diretos. A expectativa da torcida é que o time assuma o protagonismo no Cornellà-El Prat para somar três pontos fundamentais e manter vivo o sonho de disputar a Liga Europa na próxima temporada.

Alavés tenta fugir da zona de perigo

Do outro lado, o Alavés chega para o confronto em uma situação mais delicada, ocupando a 15ª posição com 22 pontos. A equipe vive a tensão de estar na metade inferior da tabela, onde qualquer tropeço pode significar uma aproximação perigosa da zona de rebaixamento. A campanha reflete essa dificuldade, com 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas até o momento.

Apesar da inconsistência, o time visitante chega com o ânimo renovado após uma vitória importante sobre o Betis na última rodada, resultado que o tirou da zona de descenso. O grande desafio, contudo, é o desempenho longe de seus domínios: o Alavés vem de sete derrotas consecutivas jogando fora de casa. A estratégia deve focar em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques para tentar surpreender os anfitriões.

Onde assistir a Espanyol x Alavés

A partida promete ser disputada, com o Espanyol tentando fazer valer o mando de campo e sua superioridade técnica, enquanto o Alavés joga pela sobrevivência e estabilidade na elite espanhola. Para os torcedores brasileiros, a transmissão será realizada com exclusividade pelo serviço de streaming Disney+ Premium.