A cidade de Sevilha vai parar neste domingo, 1º, para acompanhar um dos duelos mais tradicionais e intensos da Europa. O estádio Benito Villamarín será o palco do confronto entre Betis e Sevilla, válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 14h30 (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com ambições distintas, mas unidas pela rivalidade histórica.

Betis sonha com a Champions League

O time da casa chega para o “Gran Derbi” vivendo um momento superior ao do rival. Ocupando a 5ª colocação na tabela com 42 pontos, o Betis encara a partida como uma oportunidade de ouro para se consolidar na briga por uma vaga na próxima Champions League. Uma vitória pode colocar a equipe no G-4, dependendo dos demais resultados da rodada.

A campanha sólida, com 11 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas, reflete a organização tática do elenco. Nos últimos cinco jogos, os Verdiblancos sofreram apenas uma derrota e engataram uma sequência positiva que elevou a moral do grupo. Jogando diante de sua torcida, a equipe deve adotar uma postura ofensiva para buscar três pontos cruciais.

Sevilla joga pela honra e recuperação

Do outro lado, o Sevilla tenta encontrar estabilidade em uma temporada de altos e baixos. Estacionado na 12ª posição com 29 pontos, o clube vive um hiato de grandes objetivos na tabela, longe das vagas europeias, mas sem risco iminente de rebaixamento. A campanha irregular soma mais derrotas (12) do que vitórias (8) até o momento.

No entanto, o clássico funciona como um campeonato à parte. Para o Sevilla, vencer no Benito Villamarín seria a redenção necessária para dar uma resposta à torcida e ganhar um impulso anímico para a reta final de La Liga. A expectativa é de um time aguerrido, jogando para frustrar os planos do rival e provar que ainda pode competir em alto nível.

Onde assistir

O clássico andaluz terá ampla cobertura para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo canal ESPN (TV fechada) e através da plataforma de streaming Disney+.