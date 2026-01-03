O Barcelona iniciou 2026 com o pé direito ao vencer o clássico catalão diante do Espanyol, por 2 a 0, neste sábado, 3, no RCDE Stadium, pela 18ª rodada de LaLiga.
Dani Olmo e Lewandowski marcaram os gols do triunfo, marcado por defesas de Joan García, novo goleiro do Barça, ex-Espanyol, alvo de vaias da torcida da casa.
O resultado no Dérbi fez o Barça dormir isolado na liderança, com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O clube da capital entra em campo neste domingo, 4, diante do Real Betis no Santiago Bernabéu, e pode reduzir a distância para quatro.
O Villarreal é o terceiro colocado, seguido pelo Atlético de Madrid.