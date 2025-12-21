Em um duelo que prometia equilíbrio entre duas das melhores equipes do Campeonato Espanhol, a eficiência e a disciplina tática falaram mais alto. O Barcelona visitou o Villarreal neste domingo (21) e, demonstrando frieza nos momentos decisivos, venceu por 2 a 0 no Estádio de la Ceramica. A partida foi marcada pela atuação decisiva de seus atacantes, Raphinha e Lamine Yamal, além da expulsão precoce de Renato Veiga ainda no primeiro tempo, fato que minou as chances de reação dos donos da casa e consolidou a liderança absoluta dos culés.

Eficiência contra a ousadia inicial

O jogo começou eletrizante, com o Villarreal mostrando por que ostentava uma invencibilidade de seis jogos. Logo no primeiro minuto, Pepe assustou a defesa catalã com uma cabeçada perigosa. O time da casa não se intimidou diante do líder e buscou o ataque, forçando o goleiro Joan García a trabalhar cedo em chute de Ayoze Perez. No entanto, a hierarquia do Barcelona prevaleceu na primeira oportunidade clara.

Aos 9 minutos, Raphinha recebeu na área e, com habilidade, sofreu pênalti claro de Comesaña. O próprio brasileiro assumiu a responsabilidade e bateu com categoria, deslocando o goleiro Luiz Junior para abrir o placar. O gol não arrefeceu o ímpeto do Submarino Amarelo, que continuou pressionando e criando chances, mas o Barça respondia com veneno: Raphinha chegou a carimbar o travessão pouco depois, em um prenúncio de que a defesa mandante teria uma tarde longa.

O lance capital: expulsão muda o cenário

A partida, que se desenhava como uma troca franca de golpes — com direito a um erro bizarro de Balde que quase resultou em gol do Villarreal, salvo milagrosamente por Joan García —, teve seu ponto de inflexão aos 38 minutos. Renato Veiga cometeu uma entrada duríssima, uma tesoura por trás em Lamine Yamal, e recebeu o cartão vermelho direto.

Com um jogador a menos, a estratégia do Villarreal desmoronou. O time, que até então levava mais perigo que o adversário, viu-se obrigado a recuar, enquanto o Barcelona passou a controlar a posse e ditar o ritmo do jogo, administrando a vantagem até o intervalo.

Talento de Yamal e segurança de Joan García

Na segunda etapa, o Barcelona voltou disposto a liquidar a fatura. Com superioridade numérica, o time de Hansi Flick alugou o meio-campo. Aos 17 minutos do segundo tempo, a joia Lamine Yamal brilhou. Após uma jogada construída com paciência, a bola chegou ao camisa 10 na entrada da área, que soltou o pé no canto direito para fazer 2 a 0 e praticamente decretar a vitória.

Mesmo abatido e em desvantagem numérica, o Villarreal tentou diminuir o prejuízo em lances isolados de Parejo e Mikautadze, mas parou em uma atuação inspirada do goleiro Joan García, que garantiu o “clean sheet” com defesas cruciais. No fim, Cardona ainda salvou o terceiro gol do Barça em cima da linha, mas o placar já refletia a superioridade dos visitantes.