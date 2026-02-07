Neste domingo, 8, o Atlético de Madrid recebe o Betis em um duelo importante pela parte superior da tabela do Campeonato Espanhol. A partida, válida pela 23ª rodada da temporada 2025/26, será disputada no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com início marcado para as 14h30 (de Brasília).

Disputa no topo da tabela

O confronto coloca frente a frente o terceiro e o quinto colocados, prometendo intensidade na briga por vagas continentais. O time da casa, comandado por Diego Simeone, ocupa a 3ª posição, com 45 pontos. A campanha é sólida, com 13 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. No entanto, os Colchoneros buscam maior regularidade, já que o retrospecto recente aponta oscilação, com dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Vencer diante da torcida é crucial para consolidar a posição no G4 e não perder de vista os líderes da competição.

Do outro lado, o Betis chega na 5ª colocação com 35 pontos. A equipe vive uma temporada de altos e baixos e tenta reduzir a diferença de 10 pontos para o próprio Atlético. Para o time de Manuel Pellegrini, um triunfo na capital espanhola é fundamental para manter vivo o sonho de alcançar a zona de classificação para a Champions League.

Contexto: revanche após a Copa do Rei

A partida carrega um peso extra devido ao encontro recente entre as duas equipes. No meio da semana, o Atlético de Madrid eliminou o Betis da Copa do Rei com uma goleada contundente por 5 a 0.

Para os visitantes, o cenário é de busca por resposta imediata. A eliminação pode servir como combustível para o Betis tentar provar que pode competir em alto nível contra os principais adversários da liga e diminuir a distância para o pelotão de frente.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Betis

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo através das do Disney+ e da Xsports.