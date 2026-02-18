A abertura da 25ª rodada do Campeonato Espanhol coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela. Nesta sexta-feira, 20, o Athletic Bilbao recebe o Elche no estádio San Mamés. A bola rola às 17h (de Brasília).
Expectativas para o confronto
O duelo no País Basco é visto como uma oportunidade crucial para ambos os lados. O Athletic Bilbao, tradicionalmente forte em seus domínios, busca consolidar sua posição na primeira metade da tabela e sonhar com vagas em competições europeias. Já o Elche encara a partida como uma batalha pela sobrevivência, precisando urgentemente somar pontos para não entrar na zona de rebaixamento.
Bascos miram a parte de cima da tabela
O Athletic Bilbao chega para o confronto ocupando a 8ª colocação, com 31 pontos. A campanha da equipe, marcada por 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, mostra certa oscilação ao longo do torneio. Após uma derrota para a Real Sociedad, o time se recuperou na rodada anterior ao vencer o Real Oviedo fora de casa, e agora aposta na força da torcida no San Mamés para engatar uma sequência positiva e encostar no pelotão de frente.
Elche vive momento delicado
A situação do Elche inspira cuidados. O time ocupa a 17ª posição com 25 pontos, à beira da zona de perigo. Com uma campanha de 5 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, a equipe visitante enfrenta um jejum incômodo: não vence há cinco rodadas em La Liga. A estratégia deve focar em uma defesa sólida para tentar surpreender nos contra-ataques e levar para casa ao menos um ponto precioso na luta contra a degola.
Onde assistir a Athletic Bilbao x Elche
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através de múltiplas plataformas. No Brasil, a transmissão será realizada pelo canal fechado ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney+.