Na noite de sábado, 8, o zagueiro Jacy, do Coritiba, repetiu uma das mais famosas e perigosas comemorações do Couto Pererira, na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão. Assim como Joel, no jogo contra o São Paulo em 2014, o defensor foi vítima do túnel de acesso ao vestiário da equipe visitante, localizado atrás das placas de publicidade.
Apesar do susto, Jacy reapareceu rapidamente para continuar o momento de alegria. No entanto, foi para trás do gol, onde recebeu atendimento médico e, na sequência, voltou à campo.
A má notícia para o jogador foi a de que o segundo gol do Coxa até ali acabou anulado pelo sistema semiautomático de impedimento acionado pelo VAR. Para completar, o zagueiro ainda seria substituído no início do segundo tempo.
Segundo o Globo Esporte, o segurança que acudiu Joel há 12 anos, é o mesmo testemunhou a queda de Jacy. A publicação também informa que uma tampa é fixada sobre a a abertura em questão, a qual só fica aberta ao final de cada tempo — justamente quando o zagueiro pulou a placa.