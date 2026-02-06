Depois do empate contra o São Paulo, na última quarta-feira, 4, pelo Brasileirão, o Santos chegou a sua sétima partida sem vencer e o time saiu de campo sob vaias. A última vitória do Peixão foi contra o Novorizontino, na estreia do Paulistão, no dia 10 de janeiro. Com a sequência ruim, a torcida santista aumentou as críticas ao elenco e ao treinador Vojvoda.
Até o momento, não existe nada concreto sobre uma saída do técnico argentino, no entanto, o retrospecto recente mostra que o Santos não tem problemas em trocar de treinador. Nos últimos cinco anos, o Alvinegro Praiano trocou de comandante 13 vezes.
O recorde foi em 2021, quando o Santos mudou seu treinador seis vezes. No fim do Brasileirão e depois da final da Libertadores, perdida para o Palmeiras, Cuca saiu e foi substituído por Ariel Holan, que ficou apenas 12 partidas no cargo. Fernando Diniz veio para dirigir o time por 15 jogos e foi demitido com apenas três vitórias. A equipe terminou o ano com Fábio Carille no comando. Marcelo Fernandes ainda assumiu a equipe como interino em duas oportunidades.
Os nomes antes de Vojvoda foram: Jesualdo Ferreira, Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille (duas passagens), Marcelo Fernandes, Lisca Doido, Fabián Bustos, Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre, Pedro Caixinha e Cleber Xavier.