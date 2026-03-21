O Vitória recebe o Mirassol neste domingo, 22, às 18h30 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente duas equipes que buscam se afastar da parte inferior da tabela de classificação.

O momento do Leão da Barra

Sob o comando do técnico Jair Ventura, o time baiano soma sete pontos no torneio. A campanha até aqui registra duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos disputados. Jogar no Barradão é o principal trunfo do Vitória, que aposta no apoio de seus torcedores para reencontrar o caminho das vitórias e saltar para a primeira metade da tabela.

A busca pela recuperação do Mirassol

Do outro lado, a situação dos visitantes é delicada. Comandado por Rafael Guanaes, o Mirassol amarga a parte de baixo da tabela com apenas seis pontos conquistados. O retrospecto recente acende um sinal de alerta: após a derrota em casa para o Coritiba na última rodada, a equipe ampliou sua sequência sem vitórias. Em seis jogos, a campanha geral registra apenas um triunfo, três empates e duas derrotas. Para o confronto na Bahia, a ordem é pontuar a qualquer custo.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.