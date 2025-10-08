Vitor Roque supera Yamal e é o jogador sub-20 com mais gols no futebol mundial

Atacante do Palmeiras soma 50 gols em campeonatos de elite; confira o top 10, que inclui outro brasileiro

Vitor Roque se recuperou com estilo de um início claudicante no Palmeiras e conquistou a condição de maior artilheiro do futebol mundial considerando jogadores com 20 anos ou menos.

De acordo com levantamento feito pelo site Bolavip Brasil, o Tigrinho está na dianteira de um ranking cujo segundo lugar é ninguém menos que o fenômeno espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

Para tornar o levantamento mais justo, foram desconsiderados gols marcados nas categorias de base, em competições de âmbito regional e também em divisões inferiores. Apenas gols de elite foram computados, ou seja, marcados em competições nacionais da primeira divisão, em torneios internacionais e em partidas pelas seleções nacionais principais. Os números foram atualizados no último dia 6.

Os maiores artilheiros sub-20 em atividade no futebol mundial

Aos 20 anos e sete meses, Vitor Roque soma 50 gols na carreira, o último na vitória sobre o São Paulo, domingo. Lamine Yamal, aos 18 anos e dois meses, soma 33. Arda Guler, meia-ofensivo do Real Madrid, aparece em terceiro lugar no ranking dos maiores goleadores da faixa etária: 29.

Apenas mais um jogador brasileiro aparece entre os dez maiores goleadores sub-20 do futebol mundial: Endrick, do Real Madrid. Aos 19 anos, soma 27 gols na carreira. Recuperado de lesão, ele voltou a ser relacionado apenas no dia 20 de setembro.

Aparecem na lista também outras revelações do futebol mundial de destaque, como o francês Desiré Doué, campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain, e o atacante belga Malick Fofana, do Olympique de Lyon.

Vitor Roque já soma 14 gols pelo Palmeiras

Dos 50 gols de elite marcados por Vitor Roque na carreira, 14 já foram alcançados com a camisa do Palmeiras. O camisa 9 estreou em março pelo alviverde. Nas últimas dez partidas com o Verdão, foram oito gols na conta do Tigrinho.

Os dez jogadores sub-20 com mais gols no futebol mundial

1 – Vitor Roque (Palmeiras) – 50

2 – Lamine Yamal (Barcelona) – 33

3 – Arda Guler (Real Madrid) – 29

4 – Endrick (Real Madrid) – 27

5 – Youssoufa Moukoko (Copenhagen FC) – 25

6 – Desiré Doué (Paris Saint-Germain) – 24

7 – Evan Ferguson (Roma) – 24

8 – Lucas Stassin (Saint-Étienne) – 23

9 – Malick Fofana (Olympique Lyon) – 23

10 – George Ilenikhena (Monaco) – 22