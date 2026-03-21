O Vasco recebe o Grêmio neste domingo, 22, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e promete um duelo tático interessante na luta para se aproximar do pelotão de elite da competição.

O momento do Cruzmaltino

Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o time carioca busca estabilidade na temporada. Atualmente na décima colocação, com oito pontos, o Gigante da Colina soma duas vitórias, dois empates e três derrotas até aqui. A equipe vem de uma importante vitória de virada no clássico contra o Fluminense na rodada anterior, resultado que elevou o moral do elenco. Agora, o clube aposta na força de sua apaixonada torcida em casa para engatar uma boa fase e saltar para a primeira página da tabela de classificação.

Tricolor Gaúcho de olho no topo

Do outro lado, o visitante chega embalado por uma campanha ligeiramente superior. Dirigido pelo técnico português Luís Castro, o clube gaúcho ocupa o sétimo lugar, com 11 pontos conquistados, fruto de três vitórias, dois empates e duas derrotas. O time mostrou resiliência nas últimas rodadas e tenta somar pontos preciosos fora de casa para encostar de vez no G-4, buscando se consolidar na parte alta da tabela.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.