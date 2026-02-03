Em busca de reabilitação imediata na temporada, o Vasco recebe a Chapecoense nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. O duelo, válido pela segunda rodada do Brasileiro Série A, acontece no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa tentam apagar a má impressão da estreia, os visitantes chegam embalados para tentar surpreender na Colina Histórica.

Cenários opostos no início do campeonato

Ainda é o início da competição, mas os momentos das equipes já criam atmosferas distintas para o confronto. Para o Cruzmaltino, a partida em casa é fundamental para somar os primeiros pontos e evitar pressão externa logo na segunda rodada, especialmente após a derrota na estreia para o Mirassol. O objetivo é claro: subir na tabela e se afastar da parte de baixo desde o começo.

Do lado da Chapecoense, que retornou à elite nesta temporada, a meta é manter o bom momento após a vitória sobre o Santos. Um novo resultado positivo fora de casa solidificaria o time na parte superior da tabela e daria moral para a sequência do torneio.

Vasco: Pressão por vitória em São Januário

A estreia do Gigante da Colina na competição nacional não foi como a torcida esperava. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o time ocupa momentaneamente a 15ª colocação, ainda sem pontuar. Jogando em seus domínios, a equipe sabe que precisa impor seu ritmo de jogo.

A expectativa é que Diniz utilize o fator casa para buscar um futebol mais ofensivo e envolvente, características marcantes de seus trabalhos. A necessidade de somar os três pontos é crucial para que o time ganhe confiança e suba na classificação.

Chapecoense: Otimismo e busca pela liderança

Do outro lado, a Chape vive um momento de otimismo. A equipe catarinense, treinada por Gilmar Dal Pozzo, iniciou o campeonato com o pé direito, conquistando uma vitória que a colocou na vice-liderança da tabela. O objetivo agora é manter a consistência e provar que o bom resultado da estreia não foi um acaso.

Mesmo jogando fora de casa contra um gigante do futebol brasileiro, a Chape deve apostar em uma postura sólida defensivamente, explorando os contra-ataques e os espaços deixados pelo adversário, que precisará se lançar ao ataque.

Onde assistir a Vasco x Chapecoense

O confronto promete ser intenso, com o Vasco precisando propor o jogo e a Chapecoense pronta para punir qualquer erro tático. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, a transmissão será realizada de forma exclusiva pelo serviço de streaming .