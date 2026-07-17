O Vitória conquistou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento ao bater o Vasco por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (16), no Barradão. Em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marcou o retorno do torneio após a pausa para a Copa, a partida foi decidida em um detalhe cruel. Renato Kayzer saiu do banco de reservas para aproveitar uma falha grave da defesa carioca e garantir os três pontos para os donos da casa.

Domínio rubro-negro e falta de pontaria

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade territorial do time baiano. Justificando o mando de campo, o Vitória explorou as pontas e empilhou finalizações, exigindo boas intervenções do goleiro Léo Jardim, especialmente em arremates de Renê e Baralhas. Do outro lado, o Vasco, que promovia a estreia do técnico português Pedro Emanuel, mostrava muita dificuldade na transição ofensiva. As tentativas de Adson e Nuno Moreira esbarravam na forte marcação mandante, deixando o placar inalterado até o intervalo.

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O erro fatal e o castigo

A etapa complementar começou com um ritmo mais cadenciado e muitos erros de passe de ambas as equipes. O jogo parecia se encaminhar para um empate sem gols devido às limitações criativas, até que a estrela de Renato Kayzer brilhou. Aos 23 minutos, pouco depois de entrar na vaga de Renê, o atacante foi letal. O meio-campista Barros, do Vasco, cometeu um erro crasso na saída de bola e entregou um verdadeiro presente para Kayzer, que não perdoou e mandou para o fundo das redes, anotando seu quarto gol na competição.

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Desespero cruzmaltino no fim

Em desvantagem, o Vasco tentou uma pressão desorganizada nos minutos finais. O técnico Pedro Emanuel promoveu diversas alterações, mas a equipe continuou tropeçando nos próprios limites. A melhor chance de reação ocorreu em uma jogada individual de David, que costurou a marcação, deixou adversários no chão, mas se enroscou com a bola no momento exato da finalização. O Vitória, por sua vez, administrou a posse com inteligência, deixou o relógio correr e assegurou o triunfo magro, mas valioso.

Com o apito final, o Vitória respira aliviado, soma pontos cruciais e ganha fôlego na luta contra a parte de baixo da tabela. Já o Vasco amarga mais um revés, permanece estacionado nos 20 pontos dentro da zona de rebaixamento e vê a pressão aumentar logo no primeiro jogo de seu novo comandante.

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