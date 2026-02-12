O Cruzeiro não começou a temporada como imaginava. Sem resultados expressivos neste início de Campeonato Mineiro e de Brasileirão, o trabalho do técnico Tite tem sofrido com dificuldades para ganhar a confiança do torcedor. Nos últimos dois jogos, a relação de Adenor com o filho Matheus Bachi, auxiliar técnico, se tornou uma ilustração da fase que beira uma crise.

O técnico Tite voltou às atividades abraçando o projeto do Cruzeiro, após hiato na carreira para cuidar da saúde mental. O treinador trouxe de volta com ele Matheus Bachi, seu filho e auxiliar, que havia trabalhado previamente no Santos.

Matheus já acompanha o pai como assistente técnico desde a seleção brasileira, Corinthians e Flamengo, mas a relação parece diferente agora. Os dois chegaram a discutir na beira do campo em partida contra o América, pelo Campeonato Mineiro, e um novo episódio voltou a chamar a atenção pelo Brasileirão. Em parada técnica, Tite ficou observando o filho passar instruções ao time sem conseguir intervir.

O cenário de pai e filho à beira do campo não é uma situação isolada. Ao redor do Brasil e do mundo, vários técnicos têm filhos trabalhando como auxiliares, formando duplas que dividem tática, estratégia e responsabilidade no dia a dia dos clubes e seleções.

1. Dorival Júnior e Lucas Silvestre

O técnico Dorival Júnior também é conhecido por levar seu filho, Lucas Silvestre para a comissão técnica em diversas passagens pelo futebol brasileiro, integrando o staff com participação ativa na preparação do elenco e na leitura dos jogos. A parceria já foi mencionada em discussões esportivas sobre dinâmicas familiares em times. Atualmente, os dois trabalham juntos no Corinthians.

2. Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti

No cenário internacional, Carlo Ancelotti tem uma das parcerias mais duradouras com seu filho Davide Ancelotti. A dupla já trabalhou junta em clubes como Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid e, mais recentemente, na seleção brasileira, onde Davide foi nomeado assistente após rescindir com o Botafogo em ‘trabalho solo’.