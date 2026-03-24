O acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, lidera negociações diretas com o Atlanta United e o Zenit. O objetivo central é evitar um novo transfer ban da Fifa devido ao atraso no pagamento das contratações de Thiago Almada e Artur.

Qual o risco real de punição da Fifa para o Botafogo?

O risco de bloqueio para o registro de novos jogadores é imediato. O clube já foi notificado formalmente pela Fifa no dia 18 de março, na última semana. A partir desta data, o Botafogo tem um prazo de 45 dias para regularizar os débitos ou sofrer a sanção.

Detalhamento das dívidas em atraso

As pendências financeiras que motivaram a notificação incluem valores significativos de transferências recentes:

Thiago Almada: Parcelas em aberto de uma operação total de US$ 21 milhões com o clube norte-americano.

Artur: Dívida de aproximadamente 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) junto aos russos.

Estratégia de John Textor para equilibrar as contas

A gestão Textor tenta costurar acordos de parcelamento ou extensão de prazos. A intenção é aliviar o fluxo de caixa da Eagle Football, que enfrenta desafios financeiros globais e restrições judiciais no Brasil.

Desde janeiro de 2026, a Justiça do Rio de Janeiro bloqueou ativos da SAF, dificultando a liquidez imediata para pagamentos internacionais. Com uma dívida global estimada em R$ 2,6 bilhões, a diretoria corre contra o tempo para garantir que o planejamento técnico da temporada não seja comprometido pela impossibilidade de inscrever reforços.