A derrota do São Paulo para o Palmeiras, no último sábado, 21, foi seguida por uma coletiva em que Roger Machado explicou o gol sofrido com base em conceitos táticos. O treinador utilizou termos ligados a pressão, ocupação de espaço e movimentação defensiva, em vocabulário muitas vezes batizado por “tatiquês”.

Muito criticado desde seu anúnicio, o treinador voltou a ser alvo pela forma que se comunicou. A repercussão ocorreu nas redes sociais e em programas esportivos, com comentários sobre a forma como o conteúdo foi exposto.

A entrevista de Roger Machado

Ao explicar os erros do São Paulo no gol do Palmeiras, Roger disse: “A nossa subida de pressão ali obedeceu à regra do gatilho da bola rodada para trás, mas ali houve pouca pressão na bola, e a bola inverteu de corredor. Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto de pé contrário, que não tem uma marcação justa, a bola foi invertida, e houve uma dobra de corredor. Na verdade, nós até estávamos com a dobra, mas chegamos mais atrasados, e, nas características do Arias, ele trouxe para dentro e finalizou.”