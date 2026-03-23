O Sport oficializou a demissão do técnico Roger Silva nesta segunda-feira, 23. A decisão da diretoria rubro-negra ocorre dois dias após o empate em 0 a 0 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro Série B.

Motivos da demissão e pressão interna

Apesar da conquista recente do título estadual, a pressão sobre o treinador aumentou significativamente após a eliminação precoce na Copa do Brasil. A oscilação de desempenho no início da competição nacional foi o fator determinante para a interrupção do trabalho pela cúpula de futebol do clube.

Impacto da eliminação para o Athletic

No último dia 17, o clube pernambucano foi derrotado por 3 a 1 pelo Athletic, em plena Ilha do Retiro. O resultado gerou forte insatisfação interna e protestos da torcida.

Estatísticas e desempenho do treinador em 2026

Roger Silva encerra sua passagem pelo Recife com um aproveitamento de 63,9%. Sob seu comando, a equipe disputou 12 partidas na temporada. Junto com o técnico, deixam o clube os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller, além do preparador físico Adriano Titton.

Conquista do Campeonato Pernambucano

O principal êxito do técnico foi a conquista invicta do Campeonato Pernambucano 2026, garantida em final contra o Náutico. Confira os números finais da comissão técnica nesta passagem:

6 vitórias

5 empates

1 derrota

De acordo com nota oficial publicada no site do Sport Club do Recife, a diretoria agora busca um novo nome no mercado para dar sequência à disputa da Série B, mantendo o foco no acesso à elite do futebol brasileiro.