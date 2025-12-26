Rebaixado de volta para Série B em 2025, Sport começou o planejamento da temporada e como presente de Natal anunciou nesta semana o ex-atacante Roger Silva como no técnico, com vínculo até o final de 2026 com o Leão da Ilha.

Aos 40 anos, Roger Silva chega ao Sport de Recife após trabalhar na Inter de Limeira, Athletic, Pouso Alegre, Manaus e Primavera. Na última temporada, foi vice-campeão da Série C do Brasileiro com o Londrina, subindo de divisão. Desde que assumiu, conseguiu somar sete vitórias e sete empates, além de cinco derrotas, nos 19 jogos à beira do campo.

Um velho conhecido do Sport

“Voltar ao Sport é uma realização profissional, um sonho que virou realidade. É o clube onde ganhei o meu principal título na carreira de atleta e que a minha família tem forte ligação. Sei que o momento é de reconstrução e a motivação para trabalhar e conquistar os nossos objetivos é gigante”, disse Roger.

Roger fez parte do elenco que conquistou a Copa do Brasil em 2008, em final contra o Corinthians. Além disso, também foi campeão pernambucano no mesmo ano.

“A Ilha é a minha casa. Será lá, que juntos, com a força, o trabalho e toda a mística presente, alcançaremos levar o Sport para o lugar que ele merece”, concluiu.