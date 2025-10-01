Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

3ª divisão passará por mudanças progressivas até 2028, enquanto 4ª divisão terá formato alterado já na próxima temporada

Volta Redonda é o atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro - BRENO BABU/CBF

Na esteira de mudanças e novidades no calendário, a CBF anunciou nesta quarta-feira, 1º, mudanças significativas nas disputadas da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro a partir de 2026, mas com alterações ainda mais significativas em 2027 e posteriormente 2028.

Para o próximo ano, a Série C seguirá contando com 20 equipes e a mesma fórmula de disputa: todos jogam contra todos, totalizando 19 rodadas, classificando os oito mais bem colocados para dois grupos com quatro equipes cada.

Os dois melhores de cada chave, asseguram o acesso à Série B. Os melhores de cada um dos grupos ainda fazem uma final. A deste ano ainda não está definida, mas por enquanto seria disputada por Ponte Preta (líder do Grupo C) e Londrina (líder do Grupo B).

A única mudança aplicada já em 2026 será no número de rebaixados: de quatro para duas equipes, com seis subindo da Série D. Com isso, a edição de 2027 contará com 24 times e a de 2028 com 28 – e nesta o descenso também aumenta para seis, mesmo número de clubes que sobem da Série D.

A Série D, por sua vez, a partir de 2026 saltará de 64 clubes para 96, com seis acessos.

A distribuição de vagas terá como critério o Ranking Nacional de Clubes. A competição começará em 5 de abril e irá até o dia 13 de setembro.

Série C

– Aumento progressivo de times até 2028 (28 times)

– Rebaixamento de 6 times a partir de 2028 (apenas 2 rebaixados em 2026 e 2027)

– Formato a partir de 2028 será: 2 grupos de 14 times e os 2 melhores avançam para uma fase mata-mata

Estão confirmados na Série C de 2026: Confiança, Ypiranga-RS, Maringá, Ituano, Botafogo-PB, Figueirense, Anápolis, Itabaiana, Santa Cruz, Barra, Maranhão e Inter de Limeira.

Série D

– Aumento de 64 para 96 times

– Aumento de 4 para 6 times classificados à Série C

– 64 times classificados pelos estaduais

– 15 vagas preenchidas pelo Ranking Nacional de Clubes

– Formato a partir de 2026 será:

1ª fase: 16 grupos de 6 times que jogarão partidas de ida e volta. Os dois primeiros colocados avançam;

2ª fase: mata-mata de ida e volta com 64 times

3ª fase: mata-mata de ida e volta com 32 times (equipes confirmadas na Série D na temporada seguinte)

Oitavas e Quartas de final: mata-mata tradicional de ida e volta; semifinalistas sobem de divisão

Playoffs: eliminados nas quartas de final disputam outras duas vagas de acesso

