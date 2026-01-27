A espera acabou. A bola rola para um dos maiores clássicos do país logo na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de 2026. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o São Paulo recebe o Flamengo no MorumBIS, às 21h30 (de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas potências que, apesar do peso de suas camisas, iniciam a competição nacional pressionadas por desempenhos instáveis nos estaduais.

Momento de pressão para os gigantes

Embora seja a estreia no torneio nacional, o clima é de tensão para ambos os lados. O Tricolor, comandado por Hernán Crespo, vive um momento delicado no Campeonato Paulista. Vindo de uma derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, o técnico argentino gerou polêmica recentemente ao declarar que a meta inicial do clube seria atingir os 45 pontos para evitar o rebaixamento, fala que repercutiu negativamente entre torcedores e imprensa.

Do outro lado, o Rubro-Negro também enfrenta turbulência. Após um 2025 vitorioso, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Filipe Luís faz um início de ano irregular. O time corre riscos na tabela do Campeonato Carioca e vem de derrota no clássico contra o Fluminense. A estreia na competição nacional é vista como a oportunidade ideal para virar a chave e retomar a confiança longe do Rio de Janeiro.

Onde assistir ao jogo

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) para todo o Brasil, de acordo com a programação local, e pelo Premiere (pay-per-view). Também é possível acompanhar a partida via streaming pelas plataformas Globoplay e ge.