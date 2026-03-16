O São Paulo mostrou força e resiliência para manter sua invencibilidade e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 15, o Tricolor visitou o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e conquistou uma importante vitória de virada por 2 a 1, em duelo válido pela 6ª rodada da competição. Sabino e Calleri marcaram os gols salvadores.

Equilíbrio e vantagem do Massa Bruta

A primeira etapa foi marcada por muito estudo e equilíbrio no interior paulista. O time da casa assustou primeiro com o colombiano Mosquera, que fintou a marcação dupla e mandou a bola raspando a trave aos 21 minutos. O São Paulo respondeu com perigo aos 29, quando Lucas Moura invadiu a área em velocidade, mas parou em uma grande defesa do goleiro Cleiton.

Quando o empate parecia definido para o intervalo, o Bragantino abriu o placar. Aos 37 minutos, após uma sobra viva na entrada da área, José Herrera calibrou o pé e bateu de primeira, acertando o cantinho de Rafael para colocar os mandantes em vantagem.

Reação fulminante e a virada pelo alto

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou rapidamente. Logo aos 8 minutos (53′ no relógio), o Tricolor chegou ao empate. Após cobrança de falta para dentro da área, o zagueiro Sabino aproveitou a oportunidade e emendou um belo chute de primeira para igualar o marcador.

O gol animou os visitantes, que passaram a ditar o ritmo. Aos 25 minutos, a virada se concretizou: Lucas Ramon fez excelente jogada individual pela direita, limpou a marcação e cruzou na medida para o artilheiro Calleri. O argentino subiu no segundo andar e testou firme para o fundo das redes, colocando o líder na frente.

Rafael brilha para garantir o topo

Atrás no placar, o Bragantino se lançou ao ataque em busca do empate, transformando os minutos finais em um verdadeiro teste para a defesa são-paulina. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Rafael. Aos 21 minutos, ele já havia feito uma defesa espetacular em cobrança de falta no ângulo de Juninho Capixaba. Nos acréscimos, com o Massa Bruta pressionando de todas as formas, o arqueiro tricolor voltou a salvar a equipe ao buscar uma perigosa cobrança de falta de longa distância batida por Ryan, garantindo os três pontos.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 16 pontos, mantém a invencibilidade e abre três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Já o RB Bragantino estaciona no meio da tabela, ocupando a 8ª colocação. Na próxima rodada, o Tricolor terá um clássico nacional contra o Atlético-MG, enquanto o Massa Bruta viaja para enfrentar o Bahia.