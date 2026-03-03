Palmeiras e Novorizontino começam a disputar a final do Campeonato Paulista de 2026, nesta quarta-feira, 4, na Arena Barueri. A decisão do estadual marca mais uma boa campanha de um clube do interior, podendo representar o quinto título de uma equipe de fora da Grande São Paulo — além do Santos, que, embora localizado no litoral, é o uma das potências do futebol paulista.

O jogo de volta será em Novo Horizonte, no próximo domingo, 8. Isso, pois, na campanha geral acumulada, o Tigre tem mais pontos somados, o que ajuda a construir a moral do time treinado por Enderson Moreira.

Desde 1902, apenas três clubes do interior conquistaram a elite do estadual. A Inter de Limeira foi a primeira, em 1986, ao superar o Palmeiras. O Bragantino venceu em 1990, em uma final inteiramente interiorana contra o então Grêmio Esportivo Novorizontino.

Todavia, o Novorizontino vice-campeão daquele ano foi fundado em 1973 e encerrou atividades em 1999. O clube atual surgiu em 2010. Não há continuidade jurídica entre as instituições, apenas questões simbólicas, como cidade, estádio, cores e memória local.

Depois de 1990, no título do Bragantino, foram 12 anos sem surpresas do interior. Em 2002, o Ituano conquistou o título de uma edição sem os grandes, batendo o União São João de Araras. O Galo voltou a ser campeão em 2014, sobre o Santos.