O São Paulo interrompeu oficialmente as negociações para a renovação contratual do zagueiro Rafael Tolói e do volante Luan. A decisão é uma estratégia da diretoria Tricolor para rejuvenecer o elenco e ter um elenco fisicamente melhor.

Motivos para a suspensão das conversas

A diretoria tricolor optou por paralisar as tratativas devido à baixa minutagem da dupla na temporada 2026. Rafael Tolói, aos 35 anos, participou de apenas duas partidas no ano. Já o volante Luan, de 26 anos, somou 249 minutos em 11 jogos. Com vínculos vigentes até 31 de dezembro de 2026, os jogadores perderam prioridade no planejamento para o próximo ciclo.

Impacto financeiro e diretrizes do FIDC

O ajuste no plantel responde às exigências do Fundo de Investimento (FIDC) estabelecido pelo clube. O objetivo é gerar superávit operacional para abater uma dívida estimada em R$ 912 milhões, conforme dados de outubro de 2025. A redução da folha salarial, especialmente com atletas veteranos de alta remuneração e pouco aproveitamento, é vista como vital para a sustentabilidade econômica.

Promoção dos jovens talentos de Cotia

A comissão técnica identificou no elenco vice-campeão da Copinha 2026 os substitutos imediatos para compor o grupo principal. O zagueiro Isac e o volante Matheus Ferreira são os nomes mais cotados para assumir as lacunas deixadas pela eventual saída dos veteranos. Além deles, outros jovens já participam do processo de transição no CT da Barra Funda:

Igor Felisberto

Nicolas

Djhordney

Pedro Ferreira

Tetê

Essa mudança de postura visa valorizar ativos internos e reduzir gastos com contratações externas, garantindo o equilíbrio técnico e financeiro necessário para o futuro do clube.