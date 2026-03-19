O clima nos bastidores do futebol paulista esquentou para o clássico entre São Paulo e Palmeiras neste sábado, às 21h, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Anderson Barros, diretor de futebol alviverde, rebateu as declarações de Rui Costa, dirigente tricolor, sobre a arbitragem.

“O que esperamos? E digo com muita tranquilidade, porque vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time bem montado, treinador capacitado. E por isso que a arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. E infelizmente isso não tem acontecido”, disse Costa em entrevista à ESPN Brasil.

O que disse Anderson Barros sobre as reclamações?

Anderson Barros classificou as críticas de Rui Costa como “oportunistas e irresponsáveis”. Segundo o dirigente palmeirense, transferir a responsabilidade de resultados para o apito prejudica a evolução do futebol nacional e gera uma pressão desnecessária sobre os profissionais de campo.

“Extremamente oportunista e irresponsável. Precisamos parar com isso e acho que mais uma vez o São Paulo demonstra a sua forma de agir que vem de tantos e tantos anos. Precisamos acabar, senão o futebol não vai evoluir”, respondeu Barros à TV Palmeiras.

Barros enfatizou que o clube preza pelo profissionalismo e que críticas públicas agressivas não contribuem para a melhoria do esporte. Ele defendeu que as discussões sobre arbitragem devem ocorrer em fóruns adequados, como na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e não através de ataques verbais após as partidas.

Quem será o árbitro de São Paulo x Palmeiras

A CBF definiu na tarde desta quinta-feira que o árbitro Anderson Daronco será o responsável por apitar o clássico entre São Paulo e Palmeiras. A partida no MorumBis é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.