No início de 2026, ainda sob a gestão Júlio Casares, o São Paulo ia iniciar a pré-temporada no Centro de Formação de Atletas de Cotia, instalações da base do clube. No entanto, as condições precárias do complexo esportivo irritaram o treinador Hernán Crespo e lideranças do elenco, e o time retornou ao CT da Barra Funda três dias depois. O ge obteve imagens que revelam alguns dos problemas do CT de Cotia.

O campo em que o elenco começou a treinar apresentava buracos, com diversos pontos preenchidos por areia. Era possível encontrar até alguns cogumelos espalhados pelo gramado. Outros pontos que chamaram a atenção foram: um banco de reservas que apresentava sua parte superior apoiada por um pedaço de madeira, um cacho de abelhas localizado em uma estrutura próxima a um dos campos e diversas placas de publicidade quebradas.

Em resposta à reportagem do ge, o São Paulo disse que o local estava passando por uma manutenção no período e que hoje, o gramado que os profissionais treinaram já está em melhores condições. Segundo o clube, as manutenções necessárias não foram possíveis pelo fim de ano e o calendário recheado de eventos.

Quanto à mudança no planejamento da pré-temporada, a versão oficial do clube diverge do que foi escutado por jornalistas. De acordo com o Tricolor, os três dias de treinamento em Cotia já era algo previamente decidido. A outra versão diz que as condições ruins no CFA fizeram com que a volta para a Barra Funda fosse adiantada.