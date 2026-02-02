A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 reserva um dos maiores clássicos do futebol nacional. Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, o Santos recebe o São Paulo na Vila Viva Sorte (Vila Belmiro). A bola rola a partir das 20h00 (horário de Brasília) para um confronto que coloca frente a frente equipes em momentos opostos neste início de competição.

Peixe busca reabilitação imediata

O início de campeonato gerou alerta na Vila Belmiro. Ocupando momentaneamente a 18ª colocação e sem pontuar após a derrota na estreia, o Santos entra em campo pressionado pela necessidade de dar uma resposta rápida ao seu torcedor. Jogar em seus domínios é o principal trunfo da equipe para somar os primeiros pontos e afastar qualquer princípio de crise, apostando em uma postura agressiva desde os minutos iniciais.

Tricolor quer manter o embalo

Do outro lado, o São Paulo chega com a confiança em alta. O Tricolor Paulista estreou com vitória e ocupa a 7ª posição na tabela, somando 3 pontos. A equipe busca aproveitar o momento de instabilidade do rival para engatar uma sequência positiva logo no início do torneio. O objetivo é explorar a ansiedade do adversário e controlar o meio-campo para sair com mais um resultado positivo, consolidando-se no pelotão de frente.

Onde assistir ao San-São

Para quem deseja acompanhar o clássico, a partida terá transmissão exclusiva do Premiere (sistema pay-per-view). A expectativa é de um jogo disputado, com o Peixe buscando o ataque empurrado pela torcida, enquanto o Tricolor tentará impor seu ritmo de jogo fora de casa.