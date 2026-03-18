O Santos recebe o Internacional nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, na Baixada Santista. A partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente duas equipes que precisam urgentemente de um resultado positivo para aliviar a pressão neste início de temporada.

Santos busca estabilidade na Vila Belmiro

Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Peixe tenta encontrar sua melhor forma na competição. Atualmente na 14ª colocação com seis pontos conquistados, a equipe paulista soma uma vitória, três empates e duas derrotas até aqui. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é somar os três pontos para se distanciar da parte inferior da tabela e trazer tranquilidade ao trabalho da comissão técnica.

Internacional em busca de sobrevida

A situação do Colorado é ainda mais dramática. Amargando a 20ª e última posição na tabela, o time gaúcho tem apenas dois pontos e ainda não sabe o que é vencer nesta edição do torneio nacional. Com uma campanha de dois empates e quatro derrotas, a equipe treinada pelo uruguaio Paulo Pezzolano lida com imensa pressão. A partida é tratada como decisiva, onde pontuar fora de casa tornou-se uma questão de sobrevivência para iniciar uma reação e evitar o aprofundamento da crise.

Onde assistir Santos x Internacional

O confronto terá arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES). Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por diversas plataformas. No Brasil, a transmissão será feita pela TV Globo na TV aberta, Premiere no pay-per-view, além de opções na internet como Globoplay, GeTV, Claro TV+ e Sky+. Para o público internacional, o jogo estará disponível no Movistar Plus+ (Espanha), Canal 11 (Portugal) e Canal del Futbol (Equador).