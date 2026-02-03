O Corinthians tem direito a receber R$ 11,55 milhões pelo título da Supercopa do Brasil, conquistado sobre o Flamengo, no último domingo. Com gols de Yuri Alberto e Gabriel Paulista, o Timão venceu o Rubro-Negro por 2 a 0 e conquistou a sua segunda taça da competição. Por acordo previsto em contrato, Memphis Depay tem direito a um bônus de R$ 4,725 milhões por título conquistado.

Da premiação total de R$ 11,55 milhões, o camisa 10 terá direito a quase 41% do valor. Caso o gol de Memphis tivesse sido validado na partida, o jogador receberia ainda mais. Com os títulos do Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa, conquistados em 2025 e 2026, o Corinthians já arrecadou R$ 158 milhões em premiações.

Ao todo, por bônus e metas, o atacante do Alvinegro já ganhou R$ 25,2 milhões com a camisa do Timão. São R$ 14,17 milhões por títulos, R$ 4,72 milhões a cada 25 participações para gols e R$ 6,3 milhões por presença em 70% das partidas.

O saldo final da conta Memphis Depay no Corinthians é de R$ 133 milhões para o clube, 19 gols, 14 assistências e três taças.