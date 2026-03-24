Renato Gaúcho atingiu a marca de 83,3% de aproveitamento em seus primeiros quatro jogos como treinador do Vasco no Brasileirão deste ano. O técnico acumula 10 de 12 pontos disputados, com três vitórias e um empate nestas partidas. O desempenho iguala o melhor começo de um técnico no clube desde a implementação da SAF, segundo levantamento do site ge.

Renato assumiu o cargo em substituição a Fernando Diniz em um cenário crítico: a equipe ocupava a lanterna da competição com apenas um ponto somado. Em quatro partidas sob seu comando, o time saiu da última posição na tabela e agora ocupa o nono lugar, com 11 pontos.

Desempenho nas primeiras partidas de cada treinador na Era SAF

Renato Gaúcho – 4 jogos | 3 vitórias | 1 empate | 0 derrotas | 83,3% de aproveitamento

Fábio Carille – 4 jogos | 3 vitórias | 1 empate | 0 derrotas | 83,3% de aproveitamento Felipe Loureiro (1ª)* – 3 jogos | 2 vitórias | 1 empate | 0 derrotas | 77,8% de aproveitamento Maurício Barbieri – 4 jogos | 3 vitórias | 0 empates | 1 derrota | 75% de aproveitamento Rafael Paiva (1ª)* – 4 jogos | 2 vitórias | 1 empate | 1 derrota | 58,3% de aproveitamento

Rafael Paiva (2ª) – 4 jogos | 2 vitórias | 1 empate | 1 derrota | 58,3% de aproveitamento Ramón Díaz – 4 jogos | 1 vitória | 1 empate | 2 derrotas | 33,3% de aproveitamento

Fernando Diniz – 4 jogos | 1 vitória | 1 empate | 2 derrotas | 33,3% de aproveitamento William Batista* – 3 jogos | 1 vitória | 0 empates | 2 derrotas | 33,3% de aproveitamento Bruno Lazaroni* – 2 jogos | 0 vitórias | 1 empate | 1 derrota | 16,7% de aproveitamento Álvaro Pacheco – 4 jogos | 0 vitórias | 1 empate | 3 derrotas | 8,3% de aproveitamento Felipe Loureiro (2ª)* – 4 jogos | 0 vitórias | 1 empate | 3 derrotas | 8,3% de aproveitamento

*Treinador interino na época

Fonte: ge

Desempenho detalhado no Brasileirão

A marca histórica de Renato Gaúcho foi consolidada no último domingo, 22, após a vitória por 2 a 1 contra o Grêmio, em São Januário. A sequência invicta de Renato Gaúcho no comando da equipe conta com os seguintes resultados: