O Remo recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 12, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do confronto será o icônico estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, onde as equipes entram em campo com objetivos completamente distintos neste início de competição nacional.

Pressão no Leão Azul pela primeira vitória

A situação da equipe paraense exige atenção imediata. Sob o comando do técnico Léo Condé, o time ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela, beirando a zona de rebaixamento com apenas três pontos conquistados. A campanha até aqui reflete a dificuldade de engrenar na Série A: são três empates e uma derrota. Jogando diante de sua apaixonada torcida, que celebra o retorno da elite do futebol a Belém após um longo hiato, o elenco precisa transformar o volume de jogo em gols para quebrar o jejum, afastar a desconfiança precoce e ganhar fôlego no torneio.

Tricolor mira a consolidação no topo

Do outro lado, o cenário é de otimismo. A equipe carioca, dirigida pelo treinador argentino Luis Zubeldía, viaja ao Norte do país ostentando a quinta posição na classificação geral, com sete pontos. Com um retrospecto recente positivo no Brasileirão de duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, os visitantes buscam aproveitar o momento instável do adversário.

Onde assistir e detalhes da partida

Os torcedores que não puderem comparecer ao estádio poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.