Brasileirão

Remo vence Operário e sonha com acesso na Série B

Um gol de Jáderson aos 44 minutos do segundo tempo garantiu uma vitória crucial para o Remo sobre o Operário-PR por 1 a 0

Publicado por: Minuto a Minuto em 05/10/2025 às 18:31 - Atualizado em 05/10/2025 às 19:06
Remo vence Operário e sonha com acesso na Série B
Remo venceu o Operário pela Série B - Raul Martins / Remo

A partida, disputada neste domingo, 5, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, foi válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série B e aproximou o time paraense da briga pelo acesso.

Vitória no apagar das luzes

Em um confronto equilibrado e com poucas oportunidades claras, o Remo mostrou persistência e foi recompensado no final. O gol de Jáderson, que saiu do banco de reservas, decidiu o placar e selou a segunda vitória consecutiva do Leão Azul sob o comando do técnico Guto Ferreira, injetando novo ânimo na equipe para a reta final do campeonato.

Remo se aproxima do G-4

Com o resultado, o time paraense chegou aos 45 pontos, subindo para a oitava posição na tabela. A distância para o G-4, grupo que garante o acesso à Série A, caiu para apenas três pontos, mantendo viva a esperança da torcida. A pontuação também é considerada suficiente para assegurar a permanência do clube na segunda divisão, cumprindo o primeiro objetivo da temporada.

Fantasma se distancia do sonho do acesso

Para o Operário-PR, a derrota em casa representou um duro golpe. Foi o segundo revés seguido da equipe comandada por Alex de Souza, que estacionou nos 39 pontos e ocupa a 12ª colocação. O resultado afasta o Fantasma da briga pelo acesso e o consolida na parte intermediária da classificação, com poucas aspirações nas rodadas finais.

Ficha técnica da partida

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus (Gabriel Souza), Miranda, Charles e Cristiano; Índio, Neto Paraíba (Thiaguinho) e Boschilia; Zuluaga (Rodrigo Rodrigues), Daniel Amorim (Pedro Vilhena) e Ademilson (Léo Gaúcho). Técnico: Alex de Souza.

Remo: Marcelo Rangel (Ygor Vinhas); Marcelinho, Klaus, Kayky e Sávio; Panagiotis Tachtsidis (Pedro Castro), Caio Vinicius e Nathan Camargo (Jáderson); Diego Hernández (Marrony), Nicolás Ferreira (Janderson) e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

