Operário-PR x Remo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B

Duelo no meio da tabela da Série B coloca frente a frente equipes que buscam se aproximar da parte de cima da classificação na reta final da competição

Na tarde deste domingo, 5, o Operário-PR recebe o Remo em um confronto direto pela 30ª rodada do Brasileirão Série B. A partida, marcada para as 16h (de Brasília), será disputada no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, e é crucial para as ambições de ambos os times na reta final da competição.

Como chegam as equipes

A nove rodadas do fim do campeonato, tanto Operário-PR quanto Remo se encontram em uma situação de baixa probabilidade de acesso e risco quase nulo de rebaixamento. Segundo dados da UFMG, o Fantasma tem apenas 1,3% de chance de subir, enquanto o Leão Azul tem 3,9%. O confronto é visto como uma oportunidade para as equipes ganharem posições e terminarem o campeonato de forma digna na primeira metade da tabela.

Operário-PR busca reabilitação em casa

Jogando em casa, o Fantasma busca reencontrar o caminho das vitórias para subir na classificação. Atualmente na 12ª posição com 39 pontos, a equipe paranaense viu uma sequência de sete jogos de invencibilidade ser quebrada na última rodada, com a derrota para o Athletico-PR. Um resultado positivo diante de sua torcida é fundamental para ganhar fôlego e se afastar da parte inferior da tabela.

Remo quer embalar com Guto Ferreira

O Leão Azul viaja ao Paraná em uma situação um pouco mais confortável, ocupando o 9º lugar com 42 pontos. A equipe paraense vem de uma vitória importante sobre o CRB por 4 a 2 na última rodada, na estreia do técnico Guto Ferreira. O Remo busca os três pontos fora de casa para se consolidar na primeira metade da tabela e, quem sabe, ainda sonhar com uma arrancada por posições mais altas.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico Alex de Souza, do Operário-PR, tem um desfalque certo: o zagueiro Jaime Giraldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Charles deve ser o substituto. Já Guto Ferreira, no Remo, não poderá contar com o artilheiro Pedro Rocha, o zagueiro Reynaldo e o atacante Eduardo Melo, todos lesionados. Por outro lado, o atacante Marrony retorna de suspensão.

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Miranda, Charles e Cristiano; Thiaguinho, Zuluaga e Neto Paraíba; Boschilia, Rodrigo e Léo Gaúcho. Técnico: Alex Souza.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky e Jorge; Caio Vinícius, Luan Martins e Jaderson; Marrony, Nicolás Ferreira e Diego Hernández. Técnico: Guto Ferreira.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+ e pelo canal de TV por assinatura ESPN. O confronto promete ser equilibrado, com duas equipes de campanhas semelhantes lutando pela vitória para ganhar tranquilidade na reta final da Série B.