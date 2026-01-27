A Chapecoense está de volta à Série A do Brasileirão depois de cinco temporadas. Reforçada em um ano que geralmente costuma a ser complicado para quem veio do acesso, o volante Camilo traça as metas da equipe para a competição.

O time da Arena Condá estreia no Brasileirão contra o Santos nesta quarta-feira, 28, a partir das 20 horas (de Brasília).

Camilo, de 26 anos, chegou por empréstimo até o final deste ano. No Grêmio na temporada passada, o volante — revelado pela Ponte Preta e com importantes passagem pelo Lyon, na França — atuou em 26 partidas.

“Trago a experiência adquirida em diferentes ligas e clubes. Acredito que isso me deu maturidade pra conseguir me adaptar e contribuir com o clube”, disse Camilo que por enquanto tenta buscar mais minutos no time do técnico Gilmar dal Pozzo.

O atleta atuou as quatro primeiras partidas do Catarinense, jogando os 90 minutos no empate contra o Avaí.

A Chapecoense, terceira colocada na Série B, com seis pontos a menos que o líder Coritiba, subiu com dificuldades. Por isso, e com orçamento menor em relação aos times que já estavam na Série A, o ano promete ser de desafios.

“Nós sabemos que a Série A é muito competitiva, mas o objetivo do clube é da permanência na primeira divisão”, explicou Camilo.

A Chapecoense está classificada para as quartas de final do Catarinense. A equipe enfrentará o Criciúma em duas partidas, no Heriberto Hülse e na Arena Condá, nos domingos 1º e 8 de fevereiro.