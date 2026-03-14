O RB Bragantino recebe o São Paulo neste domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, que atua como casa provisória do Massa Bruta durante as reformas do Nabi Abi Chedid.

Tricolor defende a liderança e a invencibilidade

Sob o comando do técnico Roger Machado, o Tricolor Paulista vive um momento de empolgação. Atual líder isolado da competição com 13 pontos, a equipe ostenta um aproveitamento quase perfeito, somando quatro vitórias e apenas um empate. A invencibilidade coloca o time como o principal alvo a ser batido neste início de torneio. Uma vitória fora de casa contra um adversário direto não apenas garante a manutenção da ponta da tabela, mas também representa um forte golpe moral nos concorrentes.

Massa Bruta busca reabilitação para colar no topo

Do outro lado, o time comandado por Vagner Mancini chega para o confronto ocupando a quinta colocação, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e uma derrota). Após um início positivo, o Bragantino tropeçou nas rodadas mais recentes, acumulando um empate e um revés. Vencer o líder invicto diante de sua torcida é a oportunidade ideal para engatar uma nova sequência positiva, firmar-se no G4 — grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores — e provar que tem força para brigar na parte de cima da tabela.

Expectativa e histórico do confronto

O duelo é aguardado com grande expectativa, colocando frente a frente a solidez do líder e a ambição de um forte postulante às primeiras posições. O histórico recente de confrontos diretos aponta para um grande equilíbrio: nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias para cada lado e um empate, cenário que sugere uma partida intensamente disputada e sem favoritismo claro.

Onde assistir e arbitragem

A arbitragem da partida ficará a cargo de Bruno Arleu de Araújo (RJ), árbitro pertencente ao quadro da Fifa. Os torcedores poderão acompanhar cada lance do confronto ao vivo pela Globo (TV aberta, dependendo da grade local), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).