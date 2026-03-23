Gerente esportivo do São Paulo, Rafinha manifestou apoio ao técnico Roger Machado nesta segunda-feira, 23. Durante o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o dirigente afirmou que o Tricolor está no “caminho certo”, buscando estabilizar o ambiente após a derrota no clássico contra o Palmeiras.

“Toda mudança gera um pouco de desconfiança… O torcedor, às vezes, não é a pessoa que o torcedor desejava, mas estamos fazendo sempre o melhor para o São Paulo, queremos elevar o nível em todas as partes. Tem mudança que, mesmo que tenha esse sentimento, tem ciclos que devem ser encerrados. E a diretoria do São Paulo achou que era melhor. Roger é um grande treinador, a gente entende o torcedor, mas tenho certeza que estamos no caminho certo”, disse.

Desempenho de Roger Machado no comando tricolor

Roger Machado foi contratado em 10 de março de 2026 para substituir Hernán Crespo. Até o momento, o treinador comandou a equipe em quatro partidas, acumulando um retrospecto de duas vitórias e duas derrotas.

O Tricolor ocupa a 2ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro após a disputa da 8ª rodada.