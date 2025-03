Qual time teve a melhor defesa na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos?

No formato de pontos corridos, adotado no Campeonato Brasileiro da Série A desde 2003, o São Paulo Futebol Clube destacou-se defensivamente na edição de 2007. Naquela temporada, o São Paulo sofreu apenas 19 gols em 38 partidas, estabelecendo o recorde de melhor defesa em uma única edição do campeonato nesse formato.

A campanha vitoriosa do São Paulo em 2007 foi marcada por uma sólida estrutura defensiva. Além de sofrer apenas 19 gols, o time registrou 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, totalizando 79 pontos e garantindo o título com antecedência. A eficiência defensiva foi um dos pilares para o sucesso do clube naquela temporada.

Camisa do São Paulo – Fonte: Instagram/@saopaulofc

Quais outros times tiveram defesas sólidas?

Outras equipes também apresentaram defesas eficientes em edições do Campeonato Brasileiro no sistema de pontos corridos:

Palmeiras (2022) : Sofreu 26 gols em 38 jogos, conquistando o título com uma defesa sólida.

: Sofreu 26 gols em 38 jogos, conquistando o título com uma defesa sólida. Corinthians (2015): Sofreu 31 gols em 38 jogos, destacando-se pela consistência defensiva.

Entretanto, nenhuma equipe igualou ou superou o recorde estabelecido pelo São Paulo em 2007.

E qual a importância de uma boa defesa no Brasileirão?

Uma defesa eficiente é fundamental para o sucesso no Campeonato Brasileiro, especialmente no formato de pontos corridos, onde a regularidade é essencial. Times com defesas sólidas tendem a acumular mais pontos e se posicionar melhor na tabela, aumentando as chances de conquistar o título.

