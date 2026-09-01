O Coritiba conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Remo na noite desta segunda-feira (31), no Mangueirão, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto marcado por reviravoltas, pênalti desperdiçado e emoção até o apito final, o Coxa contou com a estrela de Pedro Rocha nos acréscimos para garantir os três pontos. O resultado mantém a equipe paraense afundada na zona de rebaixamento, enquanto os paranaenses embalam a segunda vitória consecutiva na competição.
Pressão azul e placar zerado
Empurrado por sua torcida e precisando desesperadamente da vitória para tentar escapar da degola, o Remo tomou a iniciativa no primeiro tempo. A equipe comandada por Léo Condé criou as melhores oportunidades, principalmente com Galeano e Gabriel Taliari, que pecaram na finalização. O Coritiba, apostando em uma postura reativa, suportou a pressão e quase abriu o placar logo aos sete minutos, quando Pedro Rocha carimbou a trave do goleiro Marcelo Rangel. Apesar do volume de jogo dos donos da casa e de uma falha bizarra na saída de bola do Coxa desperdiçada por Taliari, as equipes foram para o vestiário com o zero no marcador.
Gols, pênalti e virada relâmpago
A etapa final reservou toda a emoção que faltou nos primeiros 45 minutos. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio de Pedro Rocha, Zé Welison tentou cortar na pequena área e marcou contra o próprio patrimônio, colocando o Coritiba em vantagem. A resposta do Leão Azul, no entanto, foi feroz. Aos 15 minutos, Zé Ricardo limpou a marcação e encheu o pé para empatar a partida. O Mangueirão inflamou e, logo na sequência, Gabriel Taliari foi derrubado na área por JP Chermont. Yago Pikachu foi para a cobrança do pênalti, parou em grande defesa de Pedro Morisco, mas aproveitou o próprio rebote para fuzilar as redes e virar o jogo para os paraenses.
Castigo nos acréscimos e a lei do ex
Quando o cenário parecia favorável ao Remo, o Coritiba mostrou resiliência. Aos 30 minutos, após bate-rebate na área, Paulo Roberto rolou e Fabinho completou para deixar tudo igual novamente. O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando a vitória a qualquer custo. Aos 47 minutos, o goleiro Pedro Morisco salvou o Coxa ao fazer um milagre em finalização de David Braga de dentro da área. O lance foi o prelúdio do golpe de misericórdia: no minuto seguinte, em um contra-ataque letal, Sebastián Gómez encontrou Pedro Rocha. O atacante finalizou com precisão, aplicou a inexorável “lei do ex” e calou o Mangueirão, selando o 3 a 2 definitivo que complica ainda mais a vida do time paraense na Série A.