O atacante Paulinho, do Palmeiras, continua fora dos gramados em recuperação de uma fissura óssea por estresse na tíbia (o osso da canela) direita, sofrida quando o jogador ainda atuava no Atlético-MG, em 2024. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC) o Verdão espera o jogador com condições físicas completas apenas depois da pausa para a Copa do Mundo de 2026.

Contratado pelo Alviverde por R$ 115 milhões, Paulinho sofre com dores por conta de sua lesão desde sua última temporada com o Galo. Em 2024, o atacante atuou por mais de seis meses à base de injeções, para participar das campanhas de vice na Libertadores e Copa do Brasil do time mineiro.

No Palmeiras, o jogador participou de apenas 16 partidas em 2025, limitado pela dor, e ainda não atuou nesta temporada. Mesmo com pouca minutagem, o atacante foi o herói palmeirense ao marcar o gol da classificação contra o Botafogo, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O jogador já realizou duas cirurgias para corrigir a lesão e retirar as dores: uma no fim de 2024, a outra após o Mundial de Clubes de 2025. A sua última partida foi na eliminação do Alviverde nas semifinais da competição, contra o Chelsea, por 2 a 1, em julho.

Quando Paulinho volta?

A expectativa inicial era de que o camisa 10 já estivesse à disposição de Abel Ferreira entre este mês e março. Porém, agora a expectativa do Verdão é uma volta gradual, com maior sequência em . O jogador só estaria 100% depois da pausa para a Copa do Mundo de 2026, que ocorre entre junho e julho.